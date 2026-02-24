Симоньян рассказала, почему решила учредить премию имени Кеосаяна

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник, 24 февраля, рассказала, что приняла решение учредить премию имени своего мужа Тиграна Кеосаяна, поскольку у нее «не поднимется рука» тратить свою долю его наследства на себя.
В комментариях к одной из публикаций журналистки ее поклонник отметил, что из-за вручения премий Симоньян может разориться.
— Тигран оставил мне и детям приличное наследство. У меня не поднимется рука тратить свою долю на себя. Я буду продолжать давать премию имени Тиграна обычным людям, чьими поступками он был бы восхищен, — написала журналистка в своем Telegram-канале.
23 февраля Маргарита Симоньян вручила четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна дворнику Хайрулло Ибадуллаеву из Санкт-Петербурга, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка.
Журналистка учредила премию имени своего мужа 7 февраля, после того как узнала истории двух педагогов, защитивших детский сад в Оренбургской области от нападения мужчины с ножом. Она подчеркнула, что будет самостоятельно присуждать и выдавать премию «просто хорошим, правильным людям» без участия какого-либо жюри.