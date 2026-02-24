Ричмонд
Симоньян рассказала, почему решила учредить премию имени Кеосаяна

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник, 24 февраля, рассказала, что приняла решение учредить премию имени своего мужа Тиграна Кеосаяна, поскольку у нее «не поднимется рука» тратить свою долю его наследства на себя.

В комментариях к одной из публикаций журналистки ее поклонник отметил, что из-за вручения премий Симоньян может разориться.

— Тигран оставил мне и детям приличное наследство. У меня не поднимется рука тратить свою долю на себя. Я буду продолжать давать премию имени Тиграна обычным людям, чьими поступками он был бы восхищен, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

23 февраля Маргарита Симоньян вручила четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна дворнику Хайрулло Ибадуллаеву из Санкт-Петербурга, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка.

Журналистка учредила премию имени своего мужа 7 февраля, после того как узнала истории двух педагогов, защитивших детский сад в Оренбургской области от нападения мужчины с ножом. Она подчеркнула, что будет самостоятельно присуждать и выдавать премию «просто хорошим, правильным людям» без участия какого-либо жюри.

