Сайты с бесплатными объявлениями стали рассадником мошенников: как обманывают покупателей

Немкин также обратил внимание на фишинговые атаки. В этом случае жертве приходит ссылка на поддельную страницу оплаты, которая выглядит в точности как настоящий сервис доставки или известный маркетплейс. Ничего не подозревающий человек вводит там данные своей карты, думая, что платит за доставку, но на самом деле деньги уходят в карман преступников.