Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сайты с бесплатными объявлениями стали рассадником мошенников: как обманывают покупателей

Депутат Немкин: мошенники часто обманывают пользователей площадок с объявлениями.

Источник: Комсомольская правда

Сайты с бесплатными объявлениями стали настоящей кормушкой для аферистов. Преступники играют на доверии людей и том факте, что сделка заключается напрямую между продавцом и покупателем. Об этом в разговоре с RT предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Депутат рассказал, что чаще всего люди сталкиваются с продажей несуществующих вещей. По словам парламентария, мошенники размещают объявление о товаре по очень низкой цене. Затем они убеждают покупателя перевести предоплату, пугая, что иначе вещь достанется другому, и после получения денег бесследно исчезают.

Немкин также обратил внимание на фишинговые атаки. В этом случае жертве приходит ссылка на поддельную страницу оплаты, которая выглядит в точности как настоящий сервис доставки или известный маркетплейс. Ничего не подозревающий человек вводит там данные своей карты, думая, что платит за доставку, но на самом деле деньги уходят в карман преступников.

Тем временем появилась и новая разновидность обмана, о которой пишет 360.ru. Теперь мошенники рассылают письма о том, что у пользователя обнаружены скрытые платные подписки. В таком сообщении всегда есть ссылка на сайт, где предлагают отменить ненужные услуги.

Сайт этот, конечно же, фальшивый. Он лишь имитирует интерфейс платежной системы, чтобы выманить у человека данные карты или заставить его войти в свой настоящий аккаунт.