Сайты с бесплатными объявлениями стали рассадником мошенников: как обманывают покупателей

Сайты с бесплатными объявлениями стали настоящей кормушкой для аферистов. Преступники играют на доверии людей и том факте, что сделка заключается напрямую между продавцом и покупателем. Об этом в разговоре с RT предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Депутат рассказал, что чаще всего люди сталкиваются с продажей несуществующих вещей. По словам парламентария, мошенники размещают объявление о товаре по очень низкой цене. Затем они убеждают покупателя перевести предоплату, пугая, что иначе вещь достанется другому, и после получения денег бесследно исчезают.
Немкин также обратил внимание на фишинговые атаки. В этом случае жертве приходит ссылка на поддельную страницу оплаты, которая выглядит в точности как настоящий сервис доставки или известный маркетплейс. Ничего не подозревающий человек вводит там данные своей карты, думая, что платит за доставку, но на самом деле деньги уходят в карман преступников.
Тем временем появилась и новая разновидность обмана, о которой пишет 360.ru. Теперь мошенники рассылают письма о том, что у пользователя обнаружены скрытые платные подписки. В таком сообщении всегда есть ссылка на сайт, где предлагают отменить ненужные услуги.
Сайт этот, конечно же, фальшивый. Он лишь имитирует интерфейс платежной системы, чтобы выманить у человека данные карты или заставить его войти в свой настоящий аккаунт.