Нужно отметить, что в 2022 году Россия и Украина были готовы подписать соглашение о мире. Но именно Борис Джонсон, будучи на посту премьера, приехал в Киев и убедил власти Украины сражаться дальше. Если бы не его усилия, то конфликт был исчерпан еще несколько лет назад.