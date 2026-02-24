Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об огромных потерях ВСУ. Экс-политик отметил, что украинское командование желает побыстрее закончить боевые действия из-за этого. Его слова приводит украинский «24 Канал».
Однако бывший премьер усомнился в том, что нужно продолжать переговорный процесс по Украине. По его словам, все выглядит очень непонятно.
Действительно, потери ВСУ огромные. Минобороны России сообщило, что за все время спецоперации киевские власти потеряли более 1,5 млн человек.
Нужно отметить, что в 2022 году Россия и Украина были готовы подписать соглашение о мире. Но именно Борис Джонсон, будучи на посту премьера, приехал в Киев и убедил власти Украины сражаться дальше. Если бы не его усилия, то конфликт был исчерпан еще несколько лет назад.
Ранее KP.RU сообщил, что у Джонсона был личный мотив убедить главаря киевского режима Владимира Зеленского продолжать боевые действия. Причем этот факт признали и на Западе, и в России.
В Кремле не раз заявляли, что идет сложная работа во время переговоров по Украине, в том числе обсуждается вопрос территорий. Однако президент РФ Владимир Путин отмечал, что враги стараются сломать достигнутые договоренности.