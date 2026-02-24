HR-эксперт Смирнов заявил, что россияне стали чаще увольняться «в никуда»

Россияне все чаще предпочитают увольняться с работы, не имея нового места, рассказал «Газете.Ru» эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов.
По его словам, такая тенденция связана с усталостью, эмоциональным выгоранием и пересмотром приоритетов после нескольких лет турбулентности.
Смирнов отметил, что доля соискателей, начинающих поиск уже после увольнения, растет. Многие работники предпочитают сначала выйти из стрессовой среды, а потом решать, куда двигаться дальше. Особенно это заметно в сферах с интенсивным графиком, таких как IT, медиа, финансы и продажи, где люди жалуются на накопленную усталость и отсутствие баланса между работой и личной жизнью.
Вторым фактором эксперт назвал изменение отношения к карьере. После пандемии и экономических потрясений работники стали меньше ориентироваться на стабильность любой ценой, выдвигая на первый план гибкость, удаленный формат и адекватную нагрузку. Если работодатель не готов пересматривать условия, сотрудник чаще решается на разрыв.
Третья причина, по словам Смирнова, заключается в иллюзии доступности рынка труда. В период дефицита кадров многие привыкли, что предложения появляются быстро, но в 2026 году рынок охлаждается, число вакансий сокращается, а конкуренция растет. Финансовый аспект также играет роль: часть работников берет паузу, имея подушку безопасности или поддержку семьи, однако при отсутствии накоплений такое решение повышает риски снижения дохода и ухудшения переговорной позиции.
Работодатели, в свою очередь, усиливают нематериальную мотивацию, предлагая гибкий график и программы поддержки, но сотрудники стали требовательнее к условиям, заключил эксперт.
Молодое поколение чаще уходит с работы без конкретных планов, поскольку воспринимает занятость как проекты, а не как многолетнюю стабильность, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова. Она пояснила, что сейчас на рынке труда представлены пять поколений, и у каждого свои триггеры. Для зумеров работа не является ценностью, за которую можно платить любую цену, для них важнее удобный формат и гибридный график. Лоикова добавила, что многие россияне берут подработки, что позволяет им чувствовать себя менее уязвимыми и проще смотреть в сторону карьерных изменений. При этом она посоветовала не бросаться в омут с головой, а рассматривать увольнение как стратегический шаг, возможный только при наличии финансовой подушки безопасности.
