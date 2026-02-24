HR-эксперт Смирнов заявил, что россияне стали чаще увольняться «в никуда»

Молодое поколение чаще уходит с работы без конкретных планов, поскольку воспринимает занятость как проекты, а не как многолетнюю стабильность, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова. Она пояснила, что сейчас на рынке труда представлены пять поколений, и у каждого свои триггеры. Для зумеров работа не является ценностью, за которую можно платить любую цену, для них важнее удобный формат и гибридный график. Лоикова добавила, что многие россияне берут подработки, что позволяет им чувствовать себя менее уязвимыми и проще смотреть в сторону карьерных изменений. При этом она посоветовала не бросаться в омут с головой, а рассматривать увольнение как стратегический шаг, возможный только при наличии финансовой подушки безопасности.