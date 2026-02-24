Лучших друзей капибару и тапира усыпили в один день в британском зоопарке

По словам представителей учреждения, последние месяцы животные страдали от возрастных заболеваний, серьезно ухудшивших качество их жизни. Смотрители подчеркнули, что приняли решение об эвтаназии из соображений гуманности, а также с учетом сильной привязанности животных друг к другу, чтобы ни одному из них не пришлось переживать потерю партнера.