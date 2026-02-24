Лучших друзей капибару и тапира усыпили в один день в британском зоопарке

В зоопарке Великобритании сотрудники усыпили девятилетнюю капибару Джонсон и 20-летнего тапира Эла, которые дружили долгое время, чтобы никто из них не скучал друг по другу. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщила газета The Independent.
По словам представителей учреждения, последние месяцы животные страдали от возрастных заболеваний, серьезно ухудшивших качество их жизни. Смотрители подчеркнули, что приняли решение об эвтаназии из соображений гуманности, а также с учетом сильной привязанности животных друг к другу, чтобы ни одному из них не пришлось переживать потерю партнера.
Представители зоопарка отметили, что утрата животных стала тяжелым известием для персонала, который ежедневно заботился о них, и заверили, что память о питомцах сохранится как у сотрудников, так и у гостей учреждения, передает газета.
10 августа 2025 года сотрудники зоопарка в немецком городе Лейпциге усыпили трех детенышей занесенного в Международную Красную книгу амурского тигра, поскольку их не приняла мать. Из-за этого малыши слабели на протяжении двух дней.