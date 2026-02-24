В «Сфере» представят спектакль «Свечечка» по советским классикам

7 марта 2026 года в Московском драматическом театре «Сфера» состоится премьера спектакля «Свечечка», основанного на рассказах «Голубиная гибель» Юрия Трифонова и «Свечечка» Юрия Казакова.
Спектакль «Свечечка» на Камерной сцене — это две «линии жизни» в прозе, где главные события часто происходят не снаружи, а внутри человека. В основе рассказов Юрия Трифонова и Юрия Казакова точные наблюдения о любви, чувстве вины, уязвимости и о том, как память меняет смысл прожитого. Эта часть дилогии «Прозрачное солнце осени» звучит камерно и лично — как разговор на близкой дистанции, когда каждое слово важно, а паузы говорят не меньше текста.
«Казаков и Трифонов — авторы непростые, но удивительные, красивые, прекрасные новеллисты, — сказал в разговоре с aif.ru народный артист Дмитрий Ячевский. — На Камерной сцене они будут звучать более проникновенно, тонко. У актера появляется больше возможностей играть ещё ближе к зрителю, ещё тише, ещё аккуратнее, ещё тоньше».
«Трифонов, Казаков и Домбровский — это прекрасные авторы, я их очень люблю, — говорит Александр Коршунов, режиссер. — При том, что каждый из них абсолютно уникален, все они — продолжатели самых сущностных традиций русской литературы: подлинной глубины, человечности, живого психологизма, душевности, атмосферности и простоты. Для нас очень важным было то, что спектакль по их рассказам получил высокую оценку у зрителя. Это окрыляет, ведь что может быть дороже, чем выбор зрителей? Мы тоже этот спектакль очень любим, и он должен был снова появиться в репертуаре театра. Хотелось в нём что-то дожать и доделать, так как для нас он очень важен. В нем есть история человеческого духовного поиска. Поиска смысла, жизненной опоры, счастья и любви. Какую жизнь можно назвать состоявшейся, а какую — нет? Что это все значит? И почему все происходит именно так, а не иначе? Спектакль поднимает очень много важных вопросов».
Как говорят создатели, спектакль «Свечечка» — это две «линии жизни» в прозе, где главные события часто происходят не снаружи, а внутри человека. В основе рассказов Юрия Трифонова и Юрия Казакова точные наблюдения о любви, чувстве вины, уязвимости и о том, как память меняет смысл прожитого.