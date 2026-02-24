В «Сфере» представят спектакль «Свечечка» по советским классикам

«Трифонов, Казаков и Домбровский — это прекрасные авторы, я их очень люблю, — говорит Александр Коршунов, режиссер. — При том, что каждый из них абсолютно уникален, все они — продолжатели самых сущностных традиций русской литературы: подлинной глубины, человечности, живого психологизма, душевности, атмосферности и простоты. Для нас очень важным было то, что спектакль по их рассказам получил высокую оценку у зрителя. Это окрыляет, ведь что может быть дороже, чем выбор зрителей? Мы тоже этот спектакль очень любим, и он должен был снова появиться в репертуаре театра. Хотелось в нём что-то дожать и доделать, так как для нас он очень важен. В нем есть история человеческого духовного поиска. Поиска смысла, жизненной опоры, счастья и любви. Какую жизнь можно назвать состоявшейся, а какую — нет? Что это все значит? И почему все происходит именно так, а не иначе? Спектакль поднимает очень много важных вопросов».