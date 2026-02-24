Ричмонд
Донской губернатор потребовал ускорить ямочный ремонт в Ростове

Стало известно, к какому сроку в донском регионе должны отремонтировать дороги.

Источник: Комсомольская правда

Ямочный ремонт в Ростовской области должен завершиться до 1 апреля. Об этом говорится на сайте правительства региона.

На оперативном совещании под председательством губернатора Юрия Слюсаря министр транспорта региона Алена Беликова доложила, что в городах и районах области ямочный ремонт должен завершиться до 1 апреля. На проблемном участке трассы М-4 «Дон» основные работы были выполнены в минувшие выходные.

Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что весь объем работ по ремонту городских дорог до 1 апреля выполнить не получится. В ответ Юрий Слюсарь поручил ускорить темпы и сконцентрировать усилия подрядчиков на опасных и аварийных участках. Ситуацию это не спасет, но хотя бы снизит риск ДТП и автомобильных повреждений.

