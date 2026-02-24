Донской губернатор потребовал ускорить ямочный ремонт в Ростове

Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что весь объем работ по ремонту городских дорог до 1 апреля выполнить не получится. В ответ Юрий Слюсарь поручил ускорить темпы и сконцентрировать усилия подрядчиков на опасных и аварийных участках. Ситуацию это не спасет, но хотя бы снизит риск ДТП и автомобильных повреждений.