Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о его доброте

«Спасибо моему президенту за то, что уделил столько внимания. Когда я услышал (о награде — ред.), от переполнявших чувств я был очень счастлив. Мы всей семьёй, все мы сейчас очень рады. Мы не ожидали, что так будет», — сказал Ибадуллаев в видеосюжете, комментируя получение награды от президента Узбекистана.