Tasnim: запасы воды в водохранилищах вокруг Тегерана критически сократились

Объем запасов воды в пяти водохранилищах вокруг Тегерана серьезно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Tasnim.
«Согласно данным компании водных ресурсов Ирана, имеющиеся запасы в водохранилище Амир Кабир достигли 12 миллионов кубометров, что составляет всего лишь 7% от объема водохранилища. Это количество показывает падение на 39% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — сказано в сообщении.
По данным агентства, в других водохранилищах также заметно падение уровня воды. Объем запасов в водохранилище Лар достиг 1%, Мамлу и Латйан — по 9%. При этом Талеган заполнен на 19%.
Ранее сообщалось, что лидер Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой о переносе столицы страны и заявил о дефиците воды в Тегеране.