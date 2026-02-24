Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде у женщины выявили неожиданный симптом после операции: говорит с русским акцентом

Жительница Канады Ливингстон заговорила с русским акцентом после операции.

Источник: Комсомольская правда

В Канаде у женщины появился неожиданный симптом после операции. Отмечается, что жительница Онтарио, Канада, Тара Ливингстон рассказала, что у нее появился русский акцент после хирургического вмешательства. О своем новом навыке она рассказала Jam Press.

В ноябре 2023 года канадка перенесла инсульт и потеряла способность говорить и понимать речь. Она восстанавливалась с помощью терапии, но в феврале 2024 года столкнулась с новой проблемой. Ливингстон сделали операцию. Утром она обнаружила, что говорит с русским акцентом. Это явление диагностировали как синдром иностранного акцента.

Сама канадка говорит, что ей не совсем нравится новый навык. Она всю жизнь прожила в Канаде, а теперь с ней общаются, как будто она туристка и приехала в страну только недавно.

Ранее KP.RU сообщил, что наука знает еще случаи, когда пациенты после операции не только приобретали акцент или другие особенности речи, но начинали свободно говорить сразу на нескольких иностранных языках.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше