В Канаде у женщины выявили неожиданный симптом после операции: говорит с русским акцентом

В Канаде у женщины появился неожиданный симптом после операции. Отмечается, что жительница Онтарио, Канада, Тара Ливингстон рассказала, что у нее появился русский акцент после хирургического вмешательства. О своем новом навыке она рассказала Jam Press.
В ноябре 2023 года канадка перенесла инсульт и потеряла способность говорить и понимать речь. Она восстанавливалась с помощью терапии, но в феврале 2024 года столкнулась с новой проблемой. Ливингстон сделали операцию. Утром она обнаружила, что говорит с русским акцентом. Это явление диагностировали как синдром иностранного акцента.
Сама канадка говорит, что ей не совсем нравится новый навык. Она всю жизнь прожила в Канаде, а теперь с ней общаются, как будто она туристка и приехала в страну только недавно.
Ранее KP.RU сообщил, что наука знает еще случаи, когда пациенты после операции не только приобретали акцент или другие особенности речи, но начинали свободно говорить сразу на нескольких иностранных языках.