Белорусских рыбаков предупредили о штрафах до 4500 рублей за лов щуки с 1 марта

Так, практически во всех регионах с 1 марта на период нереста запрещено вылавливать щук. В природоохранном ведомстве подчеркнули, что вылов щук в нерест грозит серьезным ущербом популяции. С 1 марта по 15 апреля ловить щуку нельзя будет в рыболовных угодьях на Брестчине, Гомельщине, Гродненщине, Минщине и Могилеввщине. На Витебщине сроки запрета — с 9 марта по 23 апреля.