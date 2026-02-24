Белорусских рыбаков предупредили о штрафах до 4500 рублей за лов щуки с 1 марта

Белорусских рыбаков предупредили о штрафах до 4500 рублей за пойманную щуку с 1 марта.
В Беларуси введен запрет на лов щуки с 1 марта 2026 года.
В Беларуси с 1 марта начнет действовать запрет на лов щуки, сказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте.
Так, практически во всех регионах с 1 марта на период нереста запрещено вылавливать щук. В природоохранном ведомстве подчеркнули, что вылов щук в нерест грозит серьезным ущербом популяции. С 1 марта по 15 апреля ловить щуку нельзя будет в рыболовных угодьях на Брестчине, Гомельщине, Гродненщине, Минщине и Могилеввщине. На Витебщине сроки запрета — с 9 марта по 23 апреля.
Случайно пойманную щуку нужно сразу же отпустить обратно. Если этого не сделать, грозит административная ответственность (ч.1 ст. 16.25 Кодекса Беларуси об административных нарушениях) и штрафы от 10 до 30 базовых величин (от 450 до 1350 белорусских рублей в феврале 2026-го). Кроме того, рыбаку придется заплатить 9 базовых (405 рублей) за каждую выловленную особь. А, если причиненный природе ущерб превысит 100 базовых величин, то наступает уголовная ответственность.
