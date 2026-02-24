Дети бывшей участницы «Вороваек» погибли при катании на санках

Яне Павловой 43 года. В 1999 году она одержала победу в конкурсе «Золотой голос Урала», после чего вошла в группу «Воровайки», созданную музыкантами и продюсерами Спартаком Арутюняном и Юрием Алмазовым. В 2003 году она вышла замуж за футболиста Анатолия Павлова и родила от него дочь Анну. Через несколько лет мужчину посадили в тюрьму, а в 2018 году он скончался.