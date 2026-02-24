Макрон принял прошение об отставке директора Лувра

Директор музея Лувр в Париже Лоранс де Кар представила французскому президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, и он принял его, сообщила Franceinfo.
Сообщается, что Лоранс де Кар подала прошение об отставке 24 февраля.
«Президент Франции, который принял ее отставку, назвал этот шаг “актом ответственности”», — говорится в сообщении радиостанции.
Ранее сообщалось, что первый раз Де Кар подала в отставку после ограбления Лувра в октябре 2025 года, однако ее заявление отклонили на фоне предстоящей реставрации музея. Она рассказала, что инфраструктура Лувра последний раз обновлялась почти 40 лет назад.
Напомним, 19 октября из музея похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Ограбление совершили за семь минут четыре злоумышленника, которые проникли в Лувр, выдав себя за рабочих.