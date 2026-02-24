Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон принял прошение об отставке директора Лувра

Лоранс де Кар уволилась со второй попытки.

Источник: Аргументы и факты

Директор музея Лувр в Париже Лоранс де Кар представила французскому президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, и он принял его, сообщила Franceinfo.

Сообщается, что Лоранс де Кар подала прошение об отставке 24 февраля.

«Президент Франции, который принял ее отставку, назвал этот шаг “актом ответственности”», — говорится в сообщении радиостанции.

Ранее сообщалось, что первый раз Де Кар подала в отставку после ограбления Лувра в октябре 2025 года, однако ее заявление отклонили на фоне предстоящей реставрации музея. Она рассказала, что инфраструктура Лувра последний раз обновлялась почти 40 лет назад.

Напомним, 19 октября из музея похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Ограбление совершили за семь минут четыре злоумышленника, которые проникли в Лувр, выдав себя за рабочих.

Узнать больше по теме
Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
Читать дальше