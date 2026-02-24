Сборная Финляндии отказалась от участия в церемонии открытия Паралимпиады

Сборная Финляндии не примет участия в церемонии открытия Паралимпийских игр — 2026 в Италии из-за снятия ограничений с российских спортсменов. Об этом во вторник, 24 февраля, заявила председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио.
— Мы хотим выразить свое отношение к решению Международного паралимпийского комитета в адрес российских спортсменов, пропустив церемонию открытия, как к этому призывала Украина, — высказалась Раутио в беседе с телерадиокомпанией Yle.
Паралимпийские игры пройдут с 6-го по 15 марта.
20 февраля в пресс-службе Паралимпийского комитета Чехии заявили, что спортсмены из этой страны не станут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в связи со снятием ограничений с российских атлетов.
17 февраля Международный паралимпийский комитет сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на зимней Паралимпиаде под национальными флагами своих стран. Представители организации добавили, что шестеро российских и четверо белорусских атлетов, которых допустили к соревнованиям, будут выступать от имени своих стран и к ним будут применяться те же правила, что и к другим спортсменам.