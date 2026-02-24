Сборная Финляндии отказалась от участия в церемонии открытия Паралимпиады

17 февраля Международный паралимпийский комитет сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на зимней Паралимпиаде под национальными флагами своих стран. Представители организации добавили, что шестеро российских и четверо белорусских атлетов, которых допустили к соревнованиям, будут выступать от имени своих стран и к ним будут применяться те же правила, что и к другим спортсменам.