В Госдуму внесли законопроект о запрете закрывающей лицо одежды

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете ношения на улице закрывающей лицо одежды. Документ есть в распоряжении RTVI.
Проект создали и внесли в думу участники фракции КПРФ. Как заявил один из ее членов Сергей Обухов, под законопроектом подписались 20 парламентариев.
Инициатива призвана обеспечить единый и системный подход к поддержанию безопасности в общественных местах. Так, за ношение такой одежды предлагается выписывать штрафы нарушителям. Размер наказания составит от 10 до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 15 до 30 тысяч рублей.
Депутат отметил, что нововведение не затронет регионы с тяжелыми климатическими условиями. Кроме того, штрафы не планируют применять при наличии медицинских показаний и во время спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Ранее замглавы Всемирного русского народного собора Михаил Иванов выступил с предложением законодательно закрепить требования к внешнему виду для посетителей спортзалов. По его словам, люди должны понимать, что нельзя в общественном месте носить чересчур открытую одежду.