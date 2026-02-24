Ричмонд
Директор Лувра ушла в отставку

Директор Лувра Лоранс де Карс подала прошение об отставке, и президент Франции Эммануэль Макрон его принял. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

— Глава государства принял его, приветствуя акт ответственности в то время, когда крупнейший музей в мире нуждается в успокоении и новом сильном импульсе для завершения крупных работ по обеспечению безопасности, модернизации, и проекту «Лувр — Новое Возрождение», — говорится в сообщении.

Французский лидер поблагодарил де Карс за ее работы и приверженность в последние годы работы в музее и, опираясь на ее «неоспоримый научный опыт», поручил ей миссию в рамках председательства Франции в G7 по сотрудничеству между ведущими музеями стран объединения, передает сайт Елисейского дворца.

13 февраля в Лувре произошла крупная протечка воды, из-за чего пришлось закрыть несколько залов — на сайте музея посетителей предупредили, что «залы с 706-го по 708-й закрыты». По данным журналистов, «произведения, на первый взгляд, повреждены».

19 октября 2025 года пять грабителей проникли в Лувр и вынесли оттуда девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» выяснила у искусствоведа и бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления.

