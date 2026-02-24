Директор Лувра ушла в отставку

Французский лидер поблагодарил де Карс за ее работы и приверженность в последние годы работы в музее и, опираясь на ее «неоспоримый научный опыт», поручил ей миссию в рамках председательства Франции в G7 по сотрудничеству между ведущими музеями стран объединения, передает сайт Елисейского дворца.