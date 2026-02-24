Филиппины хотят заблокировать мессенджер Telegram

Платформу Telegram хотят заблокировать на Филиппинах из-за опасений, что мессенджер используется в преступных целях. Об этом заявил министр информации и коммуникаций страны Генри Агуда. Его слова приводит местный телеканал DZRH.
«Министерство информационных и коммуникационных технологий (DICT) изучает возможность запрета мессенджера Telegram на Филиппинах из-за опасений, что он используется для распространения порнографии и организации незаконных азартных игр», — говорится в публикации.
По словам Гауды, операторы незаконных азартных игр якобы перевели свою деятельность в Telegram. Кроме того, по его словам, мессенджер также используется для распространения порнографических материалов: в частности, ссылок, содержащих фотографии и видео конфиденциальной информации.
Как отметил министр, ведомство столкнулось с трудностями в координации действий с руководством платформы, что затрудняет обеспечение соблюдения местного законодательства.
Как писал сайт KP.RU, 18 февраля глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что в загрузке тяжелых файлов в Telegram есть замедление, однако основной функционал доступен. Глава ведомства подчеркнул, что решение о замедлении мессенджера было принято из-за постоянного нарушения российского законодательства.
Ранее Шадаев отметил, что имеются прямые подтверждения от правоохранителей, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы.