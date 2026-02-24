Опыт Адыгеи по работе с молодежью перенимают в 89 регионах страны

В Доме правительства республики прошло заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых, которое возглавил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Участие в обсуждении приняли председатель правления движения Артур Орлов, участники программы «Время Героев», министры, ректор МГТУ Саида Куижева и главы муниципалитетов.
Главной темой стали итоги работы и перспективы развития детско-юношеской организации в регионе. Мурат Кумпилов подчеркнул, что активность ребят не формальна, а подкреплена конкретными проектами и участием в жизни республики. Именно это, по его словам, позволило региональному отделению войти в число лидеров страны.
Высокую оценку работе Адыгеи дал и Артур Орлов. Он отметил, что республиканское отделение из года в год показывает блестящие результаты и стабильно входит в десятку лучших в России.
Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.
«Сегодня Адыгея — один из тех регионов, где движение развивается не формально, а по-настоящему содержательно. Мы видим, что в Адыгее формируется не временная площадка, а устойчивое, живое пространство, где детям интересно, где они чувствуют себя хозяевами, где рождаются инициативы и формируется активная гражданская позиция. Такой подход сегодня является примером для многих регионов страны», — заявил председатель правления Движения Первых.
Более того, наработки адыгейского отделения оказались настолько успешными, что были растиражированы на все 89 субъектов федерации. Речь идет о внедрении цифровой платформы для управления проектами, системе рейтингования местных отделений и прямых выборах в Советы Первых.
Артур Орлов выразил благодарность руководству республики за всестороннюю поддержку. Финансирование молодежной политики в регионе выросло до 197 миллионов рублей в текущем году, а на нужды самого движения за три года направлено почти 27 миллионов. Эти средства идут на участие детей во всероссийских мероприятиях и развитие инфраструктуры. Так, уже работает центр «Молодежь Адыгеи», реконструируется здание для Дома Первых, создаются современные пространства в школах и разрабатывается проект молодежного глэмпинга. Кроме того, в 2025 году республика стала опорной площадкой для обучения сотрудников региональных отделений со всей страны.
Адыгея вошла в топ-10 регионов по развитию Движения Первых. Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.
С подробным докладом о трехлетней деятельности выступил председатель совета регионального отделения Ованес Шекерьянц. Министр образования Евгений Лебедев рассказал о взаимодействии с движением в совершенствовании системы воспитания и помощи в воплощении детских и молодежных инициатив, а ректор МГТУ Саида Куижева сообщила, что вуз учитывает достижения активистов при поступлении. Главы Майкопа, Теучежского и Красногвардейского районов доложили о создании условий для развития движения на местах. Своими впечатлениями о работе поделились сами активисты: председатель Совета Первых II созыва Арина Овчаренко и представитель сообщества «Родные-Любимые» Любовь Кубова.
В ходе заседания Артур Орлов обозначил планы на текущий год, который проходит под знаком Года единства народов России. Ключевыми событиями станут масштабный обучающий форум для наставников юга страны и новый сезон грантового конкурса с максимальной суммой поддержки до 10 миллионов рублей. Продолжится реализация патриотических проектов: «Зарница 2.0», классные встречи с ветеранами СВО, акции и слет талантливой молодежи «Фишт» в августе.
Подводя итоги, Мурат Кумпилов подчеркнул, что республике важен искренний интерес молодых людей к ее развитию.
«Нам важна искренняя вовлеченность молодых людей в жизнь республики. Адыгее нужны их идеи, энтузиазм, их талант. Поэтому стремимся вовлечь как можно больше молодежи, сделать ребят участниками перемен, которые идут сейчас в регионе и во всей стране. Многие с готовностью включаются. Цифры говорят сами за себя: в республике почти 56 тысяч волонтеров, и большая часть — молодежь», — отметил Глава Республики Адыгея.
Он поблагодарил Артура Орлова за внимание к региону и заверил, что сотрудничество будет продолжено в рамках национальных проектов.
«Будем и дальше тесно взаимодействовать с молодежными организациями, с Движением Первых. Продолжим вместе решать задачи в рамках нацпроектов “Молодежь и дети” и “Кадры”. Этот год объявлен Президентом РФ Годом единства народов России. И для нас единство — это когда молодые ребята, ветераны, общественные организации и органы власти действуют сообща», — резюмировал Мурат Кумпилов.