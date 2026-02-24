Опыт Адыгеи по работе с молодежью перенимают в 89 регионах страны

Артур Орлов выразил благодарность руководству республики за всестороннюю поддержку. Финансирование молодежной политики в регионе выросло до 197 миллионов рублей в текущем году, а на нужды самого движения за три года направлено почти 27 миллионов. Эти средства идут на участие детей во всероссийских мероприятиях и развитие инфраструктуры. Так, уже работает центр «Молодежь Адыгеи», реконструируется здание для Дома Первых, создаются современные пространства в школах и разрабатывается проект молодежного глэмпинга. Кроме того, в 2025 году республика стала опорной площадкой для обучения сотрудников региональных отделений со всей страны.