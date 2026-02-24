Российского историка и корееведа Ланькова задержали в Латвии, сорвав его лекцию

Историка и корееведа из России Андрея Ланькова задержали в Латвии, сорвав его лекцию в Риге. Ученого увезли в иммиграционную службу. Организаторы мероприятия сообщили, что Ланькова внесли в «черный список» Латвии.
— Время непростое, бывает всякое. Дело житейское, — передает слова Ланькова, прокомментировавшего эту ситуацию, портал Delfi.
Европейские коллеги поручились за российского археолога Александра Бутягина в польском суде во время слушаний о продлении ученому ареста. Они заверили, что россиян будет добросовестно соблюдать все установленные судом условия в случае освобождения.
Бутягина задержали в Варшаве 11 декабря по запросу Украины, где тот с 2024 года объявлен в розыск. Он оказался в Польше проездом из Нидерландов. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией.
Специалист руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи, с 1999 года. Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия.