Российского историка и корееведа Ланькова задержали в Латвии, сорвав его лекцию

Бутягина задержали в Варшаве 11 декабря по запросу Украины, где тот с 2024 года объявлен в розыск. Он оказался в Польше проездом из Нидерландов. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией.