Российского историка и корееведа Ланькова задержали в Латвии, сорвав его лекцию

Историка и корееведа из России Андрея Ланькова задержали в Латвии, сорвав его лекцию в Риге. Ученого увезли в иммиграционную службу. Организаторы мероприятия сообщили, что Ланькова внесли в «черный список» Латвии.

— Время непростое, бывает всякое. Дело житейское, — передает слова Ланькова, прокомментировавшего эту ситуацию, портал Delfi.

Европейские коллеги поручились за российского археолога Александра Бутягина в польском суде во время слушаний о продлении ученому ареста. Они заверили, что россиян будет добросовестно соблюдать все установленные судом условия в случае освобождения.

Бутягина задержали в Варшаве 11 декабря по запросу Украины, где тот с 2024 года объявлен в розыск. Он оказался в Польше проездом из Нидерландов. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией.

Специалист руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи, с 1999 года. Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия.

