Ночью зима, а днем весной пахнет: Температурные качели в Молдове продолжаются — синоптики удивили прогнозом погоды

Прогноз погоды в Молдове на среду, 25 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 25 февраля 2026 года, в Молдове ожидается прохладная погода с переменной облачностью.

Основные показатели по стране:

Температура воздуха: Днем столбики термометров поднимутся до +1°C… +3°C, ночью опустятся до −2°C… −3°C.

На севере днём до +2°C, ночью около −2°C. Возможен снег с дождем.

В центре температура поднимется до +3°C днём, ночью до −1°C.

На юге ожидается до +1°C днём и до +5°C ночью.

В Кишинёве днём до +3°C, ночью около 0 .

Ветер будет северо-западный, умеренный, со скоростью около 4−7 м/с.

Влажность: Высокая, порядка 70%.

К концу недели погода начнет теплеть, а в выходные температура поднимется до +12°C. Синоптики также предупреждают о таянии льда на водоёмах и повышении уровня воды.

Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.

Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).

Люди не строят, не инвестируют, не покупают, а выжидают и выживают: Почти 90 процентов жителей страны считают, что Молдова переживает тяжелейший экономический кризис — только власть вещает, что у нас всё хорошо.

Только от вида коммунальных счетов глаза из орбит вылезают (далее…).

Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.

Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент США приветствовал её стоя и назвал «невероятной и великолепной» [видео] (далее…).

