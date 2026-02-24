Ночью зима, а днем весной пахнет: Температурные качели в Молдове продолжаются — синоптики удивили прогнозом погоды

В среду, 25 февраля 2026 года, в Молдове ожидается прохладная погода с переменной облачностью.
Основные показатели по стране:
Температура воздуха: Днем столбики термометров поднимутся до +1°C… +3°C, ночью опустятся до −2°C… −3°C.
На севере днём до +2°C, ночью около −2°C. Возможен снег с дождем.
В центре температура поднимется до +3°C днём, ночью до −1°C.
На юге ожидается до +1°C днём и до +5°C ночью.
В Кишинёве днём до +3°C, ночью около 0 .
Ветер будет северо-западный, умеренный, со скоростью около 4−7 м/с.
Влажность: Высокая, порядка 70%.
К концу недели погода начнет теплеть, а в выходные температура поднимется до +12°C. Синоптики также предупреждают о таянии льда на водоёмах и повышении уровня воды.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.
Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).
Люди не строят, не инвестируют, не покупают, а выжидают и выживают: Почти 90 процентов жителей страны считают, что Молдова переживает тяжелейший экономический кризис — только власть вещает, что у нас всё хорошо.
Только от вида коммунальных счетов глаза из орбит вылезают (далее…).
Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.
Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент США приветствовал её стоя и назвал «невероятной и великолепной» [видео] (далее…).