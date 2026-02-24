Ричмонд
Спасший подростка ростовчанин получил награду МЧС

В Ростове наградили многодетного отца, который вернул к жизни мальчика после удара током.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице наградили ростовчанина, спасшего 14-летнего подростка после удара током. Об этом сообщает в телеграм-канале городское Управление по делам ГО и ЧС.

В ноябре 2024 года Денис Волков рыбачил вместе с родственником на берегу Дона, недалеко от железной дороги. Внезапно мужчины увидели яркую вспышку. Денис отправился посмотреть, что случилось. Навстречу к нему подбежали два мальчика и попросили помочь другу, который горит.

— Когда я прибежал, огонь полностью охватил ноги подростка, он был весь в крови. Я сумел потушить пламя, мальчик был без чувств. Ни на руке, ни на шее пульс не прощупывался. Я понимал, что медлить нельзя, и начал делать ему искусственное дыхание и массаж сердца, — вспоминал ростовчанин.

Мужчина окончил Ростовский колледж водного транспорта, служил в ВМФ, был водолазом. Поэтому в момент спасения вспомнил все то, что изучал и применил на практике. Спустя полторы минуты мальчик задышал, а ростовчанин вызвал скорую помощь и отнес его к медикам на руках.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Алексей Азарянский наградил Дениса Волкова нагрудным знаком МЧС России «За заслуги». Известно, что незадолго до этого у героя родился третий сын.

