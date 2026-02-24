Разработан резервный источник энергии для прибрежных зон на поваренной соли

«Нашей задачей был подбор такого источника, воздействие которого на природу минимально. Это значит, что при любой аварии, например разливе электролита или утилизации батареи, среда останется чистой. В нашей разработке нет тяжелых металлов, токсичных соединений лития или диоксинов. Еще одно важное условие — долгий срок службы. Пока батарея не заправлена солевым раствором, она может храниться в сухом виде много лет, не теряя своих свойств. Помимо этого, теоретическая энергоемкость магния очень высока, что делает элемент перспективным для резервного питания», — сообщила Тохтабаева.