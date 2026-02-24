Глава РСПП: Поддерживающие ВПК Украины автоконцерны не вернут в Россию

Большинство зарубежных автоконцернов свернули работу в России. Но в соглашениях они оставили правовые механизмы для возможного возвращения — например, опции обратного выкупа активов. Однако такие договорённости не дадут им автоматического права вернуться на российский рынок, пояснил Шохин. Главное условие — отсутствие участия в военно-техническом сотрудничестве с Украиной.