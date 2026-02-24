Год воинской и трудовой доблести: как в Татарстане поддерживают ветеранов и участников СВО

В Татарстане в Год воинской и трудовой доблести ведётся целенаправленная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО и их близким — включая регулярные денежные пособия, субсидии, гранты, а также программы по восстановлению и поиску работы. О действующих в регионе инициативах рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.
По данным на 18 февраля 2026 года, в республике зарегистрировано 5 833 ветерана Великой Отечественной войны: 60 из них — прямые участники боёв, а около 5,6 тыс. — работники тыла, — сообщила министр труда Эльмира Зарипова на встрече.
В 2026 году сохранится комплекс мер по повышению уровня жизни ветеранов Великой Отечественной, боевых действий и их семей, подчеркнула она.
В Татарстане насчитывается 439 Героев Отечества, в том числе 353 Героя Советского Союза и 35 Героев России. Во время СВО звания Героя России получили 17 жителей республики, из них 8 — посмертно.
Зарипова назвала ключевые формы поддержки в республике. Ветеранам труда положены:
ежемесячные денежные компенсации;
50-процентная льгота на коммунальные услуги и связь;
бесплатное протезирование зубов и слуха;
льготный транспорт и социальный билет.
Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям:
единовременная выплата 360 тыс. рублей для бойцов батальонов «Алга», «Тимер», «Батыр»;
субсидия до 100 тыс. рублей на газификацию жилья;
20 тыс. рублей на каждого ребёнка до 18 лет;
наборы для новорождённых без учёта дохода;
социальный контракт на 350 тыс. рублей без проверки доходов (с 2026 года);
гранты до 7 млн рублей в рамках «Агромотиватора».
В Татарстане сформирована надёжная сеть мер для участников специальной военной операции и их семей, подчеркнула министр.
Герои Отечества пользуются федеральными преференциями: полным освобождением от коммуналки, бесплатным проездом, компенсацией медикаментов и путёвками в санатории. По выбору возможна ежемесячная выплата — 103,7 тыс. рублей (для Героев СССР и РФ) или 76,5 тыс. рублей (Герои Труда).
С 2018 года в ПФО реализуется проект «Герои Отечества». В республике почтены 248 павших героев: их имена дают улицам и школам, возводят бюсты и доски памяти.
Кроме того, в Татарстане организуют реабилитацию и трудоустройство для участников СВО. По словам Зариповой, 545 компаний разместили 3,9 тыс. вакансий для ветеранов, в том числе с судимостью.
Для вернувшихся с фронта предусмотрены меры адаптации:
единовременная помощь на бизнес — 145,1 тыс. рублей;
бесплатное профессиональное обучение (нацпроект «Кадры» и региональная программа);
клубы «Работа для СВОих» и курс «Килэчэк яZмыш».
В Татарстане проводятся регулярные ярмарки вакансий и Дни работодателя. В 2025 году состоялось 79 ярмарок и 40 таких дней с участием 423 компаний, 23 вузов, с предложением свыше 7,2 тыс. позиций, уточнила министр.
Ярмарки посетили более 2,5 тыс. человек, включая 352 участников СВО и их семьи; выдано 195 направлений на работу. В 2025 году трудоустроились 219 участников СВО и родственников.
Говоря о реабилитации Зарипова отметила: в 2025 году при Центре «Восхождение» запустили отделение для инвалидов-участников СВО на 40 мест. Услуги доступны в 5 центрах и 5 отделениях (412 коек). Помощь получили 192 человека.