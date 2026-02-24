Год воинской и трудовой доблести: как в Татарстане поддерживают ветеранов и участников СВО

В Татарстане в Год воинской и трудовой доблести ведётся целенаправленная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО и их близким — включая регулярные денежные пособия, субсидии, гранты, а также программы по восстановлению и поиску работы. О действующих в регионе инициативах рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.