Тренер Брабечан заявил, что хронический стресс может помешать похудеть

По словам эксперта, в состоянии нервного напряжения организм включает режим выживания, повышая уровень кортизола и запасая жир. Глюкоза в крови скачет, что провоцирует резкие приступы голода и желание съесть что-то сладкое или жирное, поскольку такие продукты дают быстрое дофаминовое облегчение. Если человек годами заедал стресс, у мозга формируется устойчивая привычка действовать на автопилоте даже при отсутствии реального голода.