Тренер Брабечан заявил, что хронический стресс может помешать похудеть

Причиной переедания и тяги к сладкому часто становится не отсутствие силы воли, а хронический стресс и перегрузка мозга. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
По словам эксперта, в состоянии нервного напряжения организм включает режим выживания, повышая уровень кортизола и запасая жир. Глюкоза в крови скачет, что провоцирует резкие приступы голода и желание съесть что-то сладкое или жирное, поскольку такие продукты дают быстрое дофаминовое облегчение. Если человек годами заедал стресс, у мозга формируется устойчивая привычка действовать на автопилоте даже при отсутствии реального голода.
Хронический стресс мешает похудению, пояснил нутрициолог. Высокий кортизол нарушает работу инсулина, а недосып снижает уровень гормона сытости лептина и повышает гормон голода грелина. Это приводит к тому, что утром человек чувствует усталость, а вечером переедает.
Брабечан подчеркнул, что проблема часто кроется не в еде, а в перегрузках и отсутствии отдыха, и посоветовал при системных срывах обращаться к психологу.
Восстановить режим питания после праздничных излишеств поможет отказ от жестких диет и организация сбалансированного рациона, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Она рекомендует перейти на трехразовое питание с интервалами 3,5−4,5 часа, используя принцип гарвардской тарелки. Половина тарелки должна приходиться на овощи, четверть на белок и четверть на сложные углеводы, при этом порция должна быть умеренной.
В первые дни после переедания диетолог советует отдавать предпочтение легким продуктам: супам на нежирном бульоне, рыбе, индейке, курице без кожи, яйцам и цельнозерновым крупам. Важно ограничить соленое и копченое, пить достаточно воды и избегать майонеза. Кроме того, Разаренова призвала не забывать о прогулках и полноценном сне, поскольку недосып провоцирует дневной голод и мешает контролировать аппетит.
