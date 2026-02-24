Беглов наградил дворника, который спас выпавшего с седьмого этажа ребёнка

«Сегодня встретился с Хайрулло Ибадуллаевым. Весь наш город знает историю его подвига. Во время работы, рискуя собой, он поймал 7-летнего мальчика, выпавшего из окна. Получил травму, но удержал ребёнка. Хайрулло работает в клининговой компании, сам — отец четверых детей. Вручил ему знак отличия “За доблесть в спасении” — за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность», — написал глава Северной столицы.