Эксперты раскрыли, почему не стоит использовать землю с огорода для рассады

Земля с огорода не подходит для выращивания рассады, так как она слишком тяжелая, быстро уплотняется и может содержать в себе возбудителей болезней. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты.
Специалисты пояснили, что в ограниченном объеме кассет и стаканчиков огородная почва теряет воздухопроницаемость, что приводит к кислородному голоданию корней и замедлению роста растений. Кроме того, в такой земле часто присутствуют семена сорняков, споры грибков и личинки насекомых, которые в условиях тепла и влаги развиваются особенно активно. Если садовод все же использует самостоятельно заготовленный грунт, его необходимо обеззаразить биофунгицидами за 10−14 дней до посева.
Для рассады эксперты рекомендуют применять специальные субстраты, которые должны быть легкими, воздухопроницаемыми и содержать сбалансированный комплекс питательных веществ. Оптимальный состав включает верховой и низинный торф, разрыхлители (перлит или песок) и минеральные удобрения.
При выборе грунта важно обращать внимание на уровень кислотности (pH 6,0−6,5) и структуру: качественный субстрат должен быть волокнистым, рассыпчатым и при увлажнении образовывать комок, который легко распадается.
