Эксперты раскрыли, почему не стоит использовать землю с огорода для рассады

Специалисты пояснили, что в ограниченном объеме кассет и стаканчиков огородная почва теряет воздухопроницаемость, что приводит к кислородному голоданию корней и замедлению роста растений. Кроме того, в такой земле часто присутствуют семена сорняков, споры грибков и личинки насекомых, которые в условиях тепла и влаги развиваются особенно активно. Если садовод все же использует самостоятельно заготовленный грунт, его необходимо обеззаразить биофунгицидами за 10−14 дней до посева.