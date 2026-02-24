Metro: в магазинах Британии шоколад стали убирать в пластиковые коробки

В некоторых магазинах Великобритании шоколад стали убирать в защитные пластиковые коробки для предотвращения краж, пишет Metro.
«Супермаркеты и магазины ужесточают меры по борьбе с кражами шоколадных батончиков, упаковывая их в пластиковые коробки», — сказано в материале.
По данным Британского консорциума розничной торговли, в 2025 году зафиксировали 5,5 миллиона случаев краж в магазинах. Однако их может быть больше.
Отмечается, что в Великобритании могут принять законодательные изменения. Они предусматривают введение отдельного правонарушения за нападение на работника розничной торговли, а также отмену нормы, которая фактически смягчала ответственность за кражи на суммы менее 200 фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что в Великобритании воры ограбили обувной магазин, но унесли только правые туфли.