Metro: в магазинах Британии шоколад стали убирать в пластиковые коробки

В Великобритании супермаркеты и магазины ужесточают меры по борьбе с кражами шоколадных батончиков.

Источник: Аргументы и факты

В некоторых магазинах Великобритании шоколад стали убирать в защитные пластиковые коробки для предотвращения краж, пишет Metro.

«Супермаркеты и магазины ужесточают меры по борьбе с кражами шоколадных батончиков, упаковывая их в пластиковые коробки», — сказано в материале.

По данным Британского консорциума розничной торговли, в 2025 году зафиксировали 5,5 миллиона случаев краж в магазинах. Однако их может быть больше.

Отмечается, что в Великобритании могут принять законодательные изменения. Они предусматривают введение отдельного правонарушения за нападение на работника розничной торговли, а также отмену нормы, которая фактически смягчала ответственность за кражи на суммы менее 200 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании воры ограбили обувной магазин, но унесли только правые туфли.