Metro: в магазинах Британии шоколад стали убирать в пластиковые коробки

Отмечается, что в Великобритании могут принять законодательные изменения. Они предусматривают введение отдельного правонарушения за нападение на работника розничной торговли, а также отмену нормы, которая фактически смягчала ответственность за кражи на суммы менее 200 фунтов стерлингов.