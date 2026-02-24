Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия ответила на данные о намерении передать ядерное оружие Украине

Великобритания не собирается направлять Украине ядерное оружие. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Великобритания не собирается направлять Украине ядерное оружие. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

— (В этих заявлениях — прим. «ВМ») нет правды, — говорится в материале.

Ранее представители Службы внешней разведки сообщили, что Париж и Лондон намерены вооружить Украину ядерной бомбой, замаскировав передачу этого оружия под разработку украинских специалистов. Позже в посольстве Франции в России ответили, что Париж не планирует снабжать Украину ядерным оружием.

Позже заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал планы Франции и Великобритании игрищами, а также прямой дорогой к мировой войне. Он отметил, что последствия таких действий хорошо известны.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву будет преступлением, которое может привести к ядерной войне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что попытки Великобритании и Франции передать Украине ядерные технологии для создания бомбы граничат с безумием.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше