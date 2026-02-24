Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян рассказала, кому продолжит вручать премию имени Кеосаяна

Симоньян будет вручать премию Кеосаяна за поступки, которыми он был бы восхищен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян продолжит вручать премию имени своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, обычным людям, чьи поступки могли бы его восхитить.

«Я буду продолжать давать премию имени Тиграна обычным людям, чьими поступками он был бы восхищен», — написала главный редактор в своем канале в Telegram в ответ на комментарий с предложением назвать премию «Имени Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян» и дать возможность всем поучаствовать финансово.

Она поблагодарила подписчика за добрые слова.

«Тигран оставил мне и детям приличное наследство. У меня не поднимется рука тратить свою долю на себя», — добавила Симоньян.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

Награду получили уже четыре человека: дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, две воспитательницы из Бугуруслана, а также за героизм посмертно был награжден охранник из Анапы, который погиб во время нападения на колледж.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше