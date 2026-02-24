Руководитель Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку

Ранее KP.RU информировал, что недавно в Лувре вновь произошло ЧП. На сей раз в музее прорвало трубу, из-за чего были затоплены несколько залов. Под угрозой оказались произведения искусства XV и XVI веков. Среди них — работы Бернардино Луини, картина Фра Анджелико «Голгофа со святым Домиником в молитве». Подробнее об этом инциденте читайте на сайте издания.