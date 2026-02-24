Руководитель Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку

Руководитель Лувра Лоранс де Кар передала президенту Франции Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.
Агентство сообщает, что Макрон уже подписал это заявление. При этом пока не афишируется информация, кто именно может сменить ее на этом посту.
Следует отметить, что Де Кар стала первой женщиной, возглавившей главный музей Парижа за всю его историю. Данную должность она заняла еще в 2021 году и с тех пор курировала все выставочные проекты.
Ранее KP.RU информировал, что недавно в Лувре вновь произошло ЧП. На сей раз в музее прорвало трубу, из-за чего были затоплены несколько залов. Под угрозой оказались произведения искусства XV и XVI веков. Среди них — работы Бернардино Луини, картина Фра Анджелико «Голгофа со святым Домиником в молитве». Подробнее об этом инциденте читайте на сайте издания.