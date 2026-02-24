Ричмонд
Экс-премьер Степашин: Акунин* и Быков* уже не вернутся в Россию

Писатели Борис Акунин* и Дмитрий Быков* вряд ли вернутся в Россию, но при этом другие покинувшие страны творческие люди вполне могут переехать, если они не «поливали свою страну грязью». Такое мнение во вторник, 24 февраля, высказал бывший премьер-министр Сергей Степашин.

Он привел в пример актрису Чулпан Хаматову, отметив, что не понимает, почему она решила уехать.

— Я ее прекрасно знал в «Современнике» у Галины Волчек, замечательная актриса. Потом она создала фонд, помогая детям. И (президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин ей серьезно помогал. Я знаю, она к нему ездила на встречу, он ее принимал. Ну некрасиво (ее поведение — прим. «ВМ») вообще, — заявил Степашин в беседе с ТАСС.

17 января российский комик и телеведущий Михаил Шац** заявил, что значительная часть русских эмигрантов, которые сомневались в своем решении уехать, уже вернулась на родину. Он подчеркнул, что за границей остались в основном те, для кого переезд из России был принципиальным решением.

*Признаны иностранными агентами на территории России и внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.