Данияр Джумадилов рассказал о борьбе с психической болезнью после КВН

Казахстанский комик Данияр Джумадилов в интервью блогеру Карену Адамяну признался, что после участия в «Клубе веселых и находчивых» (КВН) столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

Артист уточнил, что постоянно испытывал сильнейший страх. Ему было страшно выполнять даже простые действия, например, ложиться спать, просыпаться, смотреть в зеркало. Комик связал это резкое ухудшение состояния с крупными переменами, произошедшими в его жизни после КВН.

— Лечение от панических атак заняло два года, — добавил Джумадилов.

Известная юмористка Елизавета-Варвара Аранова высказалась об участии в КВН с финансовой точки зрения. По словам артистки, участие в играх клуба легко описать словами «ты можешь стать известным и бедным». Именно такой фразой, как отметила юмористка, метафорически встречают новых игроков.

8 ноября в России отмечается день легендарного КВН — самой продуктивной «кузницы» современных юмористов. «Вечерняя Москва» вспоминает вместе с ведущим, бывшим участником клуба Валдисом Пельшем, как сложилась жизнь артистов, вышедших из КВН.