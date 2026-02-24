Данияр Джумадилов рассказал о борьбе с психической болезнью после КВН

Казахстанский комик Данияр Джумадилов в интервью блогеру Карену Адамяну признался, что после участия в «Клубе веселых и находчивых» (КВН) столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.
Артист уточнил, что постоянно испытывал сильнейший страх. Ему было страшно выполнять даже простые действия, например, ложиться спать, просыпаться, смотреть в зеркало. Комик связал это резкое ухудшение состояния с крупными переменами, произошедшими в его жизни после КВН.
— Лечение от панических атак заняло два года, — добавил Джумадилов.
Известная юмористка Елизавета-Варвара Аранова высказалась об участии в КВН с финансовой точки зрения. По словам артистки, участие в играх клуба легко описать словами «ты можешь стать известным и бедным». Именно такой фразой, как отметила юмористка, метафорически встречают новых игроков.
8 ноября в России отмечается день легендарного КВН — самой продуктивной «кузницы» современных юмористов. «Вечерняя Москва» вспоминает вместе с ведущим, бывшим участником клуба Валдисом Пельшем, как сложилась жизнь артистов, вышедших из КВН.