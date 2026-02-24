Врач Сухарева: частые простуды не всегда сигнализируют о низком иммунитете

Тем не менее, по словам Сухаревой, в части случаев учащение простуд действительно связано со сбоями в иммунной защите. К ослаблению организма, как правило, приводят неполноценный рацион, недостаток витаминов и микроэлементов, систематическое недосыпание и длительное стрессовое состояние. Наиболее уязвимыми в этом отношении, добавила врач, являются беременные и люди преклонного возраста.