Врач Сухарева: частые простуды не всегда сигнализируют о низком иммунитете

Распространено убеждение, что регулярные случаи ОРВИ указывают на слабость иммунной системы. Терапевт Ольга Сухарева в своем Telegram-канале объяснила, насколько эта связь соответствует действительности.
Специалист отметила, что подобное утверждение часто ошибочно. Последовательные эпизоды простудных заболеваний нередко объясняются просто частым контактом с новыми возбудителями. Например, ребенок, начав посещать детский сад, сталкивается с множеством вирусов, которые затем приносит в семью. Другой пример — молодой врач, после окончания института пришедший в поликлинику и ежедневно взаимодействующий с инфицированными людьми.
Тем не менее, по словам Сухаревой, в части случаев учащение простуд действительно связано со сбоями в иммунной защите. К ослаблению организма, как правило, приводят неполноценный рацион, недостаток витаминов и микроэлементов, систематическое недосыпание и длительное стрессовое состояние. Наиболее уязвимыми в этом отношении, добавила врач, являются беременные и люди преклонного возраста.
