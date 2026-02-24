Певицу Чичерину приговорили к 12 годам тюрьмы заочно на Украине

Шевченковский суд Киева во вторник, 24 февраля, заочно приговорил российскую певицу Юлию Чичерину к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества в связи с якобы покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины, пересечением государственной границы страны с целью причинения вреда ее интересам и другими преступлениями.
— 24 февраля Шевченковским районным судом города Киева вынесен обвинительный приговор в порядке специального судебного производства по обвинению российской рок-певицы, музыканта и актрисы Чичериной Юлии Дмитриевны, — говорится в сообщении суда на его странице в соцсети Facebook*.
20 февраля 2025 года Чичерина заявила, что солист группы «Би-2» Егор Бортник** является предателем, который живет с чувством упущенной выгоды и проецирует свою ранимость на окружающих. Певица сравнила артистов с детьми, постоянно требующими внимания и похвалы, а также нетерпимыми к критике.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.
**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.