Певицу Чичерину приговорили к 12 годам тюрьмы заочно на Украине

20 февраля 2025 года Чичерина заявила, что солист группы «Би-2» Егор Бортник** является предателем, который живет с чувством упущенной выгоды и проецирует свою ранимость на окружающих. Певица сравнила артистов с детьми, постоянно требующими внимания и похвалы, а также нетерпимыми к критике.