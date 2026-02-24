Глава Евросовета Кошта призвал не допустить успеха России на переговорах с Украиной

Также 20 февраля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров представителей Москвы и Киева по мирному урегулированию военного конфликта состоится в феврале. Он отметил, что украинская сторона рассчитывает, что этот раунд «может быть действительно результативным».