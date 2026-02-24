Глава Евросовета Кошта призвал не допустить успеха России на переговорах с Украиной

Ни в коем случае нельзя позволить Москве добиться успехов на переговорах с Киевом по урегулированию военного конфликта. Об этом во вторник, 24 февраля, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
— Единственный путь вперед — это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета и территориальной целостности, — передает слова Кошты РИА Новости.
20 февраля временный поверенный в делах России в Соединенных Штатах Андрей Леденев сообщил, что конфликт на Украине движется к завершению. По его словам, нынешняя администрация Вашингтона активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей.
Также 20 февраля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров представителей Москвы и Киева по мирному урегулированию военного конфликта состоится в феврале. Он отметил, что украинская сторона рассчитывает, что этот раунд «может быть действительно результативным».
Ранее украинский лидер заявил, что страна готова пойти на реальные компромиссы в рамках урегулирования конфликта с Россией. Однако он добавил, что Киев не настроен на уступки «ценой независимости и суверенитета» Украины.