Режиссер Ричардсон ушел из состава жюри BAFTA после расистского скандала

Режиссер Джонте Ричардсон объявил, что выходит из состава жюри премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.
В публикации в соцсети Ричардсон пояснил, что его уход вызван инцидентом, который произошел на премии 2026 года.
Так, во время церемонии шотландский активист Джон Дэвидсон, у которого диагностирован синдром Туретта, выкрикнул слово «ниггер» (оскорбительное наименование представителей чернокожей расы). В это время двое темнокожих актеров Майкл Б. Джордан и Делрой Линдо получали награду.
Синдром Туретта является хроническим расстройством центральной нервной системы, при нем возникают множественные непроизвольные сокращения мышц, человек может бесконтрольно выкрикивать звуки, слова, том числе ругательства.
Ричардсон обратил внимание, что организаторы премии не вырезали инцидент, несмотря на двухчасовую задержку трансляции. Он отметил, что дальнейшее участие в работе BAFTA будет считать попустительствам, так как организация «отказывается признать вред, причиненный как темнокожим, так и людям с инвалидностью, и принести извинения».
Напомним, 22 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лучшим фильмом признан «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, он также получил награду как лучший режиссер.