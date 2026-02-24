Ричмонд
Боец ММА получил страшную травму ноги, празднуя победу

На турнире «Южный Рубеж» в Краснодаре российский боец ММА Александр Синещук получил страшную травму ноги, празднуя победу в своём дебютном поединке.

Источник: Аргументы и факты

Синещук одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде. После остановки поединка рефери спортсмен решил выполнить сальто, взобравшись на сетку клетки, но неудачно приземлился. В результате левая нога бойца неестественно вывернулась.

Синещук прокомментировал происшествие на своей странице в соцсети. Он признал ошибку в исполнении сальто и отметил, что впредь будет скромнее праздновать победы.

«Насчёт ноги, что могу сказать: ничего серьезного, вправили назад, сказали чуть-чуть в гипсе походить, пока на костылях», — написал боец.

Ранее Сноубордист из Австралии Кэм Болтон получил серьезную травму шеи на зимних Олимпийских играх в Италии и был госпитализирован.