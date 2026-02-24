Тренер «Зенита» Семак ответил на совет Зделара стать злее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не планирует становиться злее, несмотря на совет бывшего игрока команды Саши Зделара.
Ранее Саша Зделар назвал Семака очень добрым человеком. При этом бывший игрок петербургского клуба отметил, что «“Зенит” уже два года не играет хорошо». В связи с этим Зделар посоветовал наставнику сине-бело-голубых стать злее.
Семак, комментируя слова Зделара, назвал футболиста прекрасным игроком, но отметил, что травмы и лимит не позволили ему остаться в команде. Кроме того, тренер подчеркнул, что его подход позволяет клубу выигрывать и бороться за чемпионство.
«Я такой, какой есть. Я никогда не пытаюсь искусственно менять атмосферу», — сказал Семак в беседе с championat.com.
