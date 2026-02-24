Тренер «Зенита» Семак ответил на совет Зделара стать злее

Семак, комментируя слова Зделара, назвал футболиста прекрасным игроком, но отметил, что травмы и лимит не позволили ему остаться в команде. Кроме того, тренер подчеркнул, что его подход позволяет клубу выигрывать и бороться за чемпионство.