В Ростовской области прошли учения для контрактников-новичков

В Ростовской области прошли учения для военнослужащих, заключивших первый контракт с минобороны России. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ЮВО.
Мотострелки освоили навыки боя в условиях городской застройки, заняв опорный пункт условного противника. Учения проходили на общевойсковом полигоне.
Личный состав тренировали инструкторы — участники специальной военной операции. Они обучили военнослужащих штурму укрепленных позиций и опорных пунктов противника, а также контролируемому отходу. Занятия были организованы в обстановке, максимально приближенной к боевой.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.