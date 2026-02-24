Ричмонд
В Ростовской области прошли учения для контрактников-новичков

В донском регионе военнослужащих тренируют участники спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прошли учения для военнослужащих, заключивших первый контракт с минобороны России. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ЮВО.

Мотострелки освоили навыки боя в условиях городской застройки, заняв опорный пункт условного противника. Учения проходили на общевойсковом полигоне.

Личный состав тренировали инструкторы — участники специальной военной операции. Они обучили военнослужащих штурму укрепленных позиций и опорных пунктов противника, а также контролируемому отходу. Занятия были организованы в обстановке, максимально приближенной к боевой.

