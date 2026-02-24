Ричмонд
Эндокринолог Павлова рассказала о возможной причине хронического запора

Причиной хронического запора может быть истончение слизистого слоя кишечника. Об этом заявила эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование ученых.

По ее словам, обычно специалисты объясняли трудности с дефекацией медленной работой кишечника, но последние данные указывают и на другую причину.

— В толстой кишке присутствует защитный слой слизи (муцин), который удерживает влагу в кале, делает стул мягким и скользким и защищает стенки кишечника от раздражения. Если этот слой истончается, кал становится сухим и твердым, а обычные методы лечения запора могут работать хуже, — пояснила врач.

Павлова добавила, что естественной слизи в кишечнике становится меньше из-за бактерий Bacteroides thetaiotaomicron и Akkermansia muciniphila, которые уничтожают защитные ферменты муцина и расщепляют слизь, передает ее Telegram-канал.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, справиться с запорами помогает употребление фруктов и овощей, а также кураги и чернослива. Он отметил, что при проблемах с дефекацией нужно употреблять около 300−400 граммов этих продуктов.