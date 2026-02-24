Эндокринолог Павлова рассказала о возможной причине хронического запора

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, справиться с запорами помогает употребление фруктов и овощей, а также кураги и чернослива. Он отметил, что при проблемах с дефекацией нужно употреблять около 300−400 граммов этих продуктов.