Симоньян рассказала о критериях отбора лауреатов премии Кеосаяна

Главред телеканала RT прокомментировала идею переименовать премию.

Источник: Аргументы и факты

Главредактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что продолжит вручать премию имени своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, обычным людям, поступки которых могли бы его восхитить.

«Я буду продолжать давать премию имени Тиграна обычным людям, чьими поступками он был бы восхищен», — написала она в своем Telegram-канале.

Таким образом Симоньян отреагировала на комментарий пользователя, предложившего назвать премию «Имени Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян» и дать возможность всем поучаствовать финансово.

Ранее Симоньян сообщила, что четвертым лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна стал дворник Хайрулло Ибадуллаев, поймавший выпавшего из окна мальчика в Санкт-Петербурге.

