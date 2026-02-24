Аделия Петросян отказалась общаться с журналистами после возвращения в РФ

Ричмонд
Российская фигуристка Аделия Петросян не стала общаться с журналистами после возвращения в Россию из Италии, где прошли Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает издание Sport24.

Спортсменка прибыла в РФ в ночь на 24 февраля — её рейс приземлился в аэропорту Внуково. У выхода её ожидали болельщики и представители СМИ, но Петросян отказалась от общения.

Петросян коротко объяснила ситуацию, указав на позднее время и возникшие проблемы с багажом.

Напомним, по итогам короткой и произвольной программ Олимпиады-2026 Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место. Золото завоевала американка Алиса Лью с результатом 226,79 балла, серебро — японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — Ами Накаи (219,16).