Губернатор Дмитрий Миляев рассказал о подготовке Тульской области к проведению первого Всероссийского съезда учителей физкультуры

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о подготовке к Всероссийскому съезду учителей физкультуры, который пройдет в регионе с 18 по 22 мая. Идею провести в Туле первый в истории нашей страны слет спортивных педагогов поддержал президент Владимир Путин. В Москве 24 февраля прошло заседание организационного комитета съезда с участием министра просвещения России Сергея Кравцова и министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
«Успех предстоящего мероприятия напрямую зависит от нашей слаженности и единого вектора движения. Уверен, что благодаря консолидации опыта коллег из оргкомитета мы наполним программу глубокими деловыми и культурными смыслами. Важнейшим фактором здесь станет активная включенность экспертов комиссии Госсовета, спортивных федераций и наших партнеров. Вместе мы обладаем всеми необходимыми компетенциями, чтобы воплотить этот амбициозный проект в жизнь», — подчеркнул Дмитрий Миляев.
В дни всероссийского съезда в регионе пройдет открытое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет губернатор Тульской области. Планируется, что оно будет проведено совместно с заседанием комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры».
Свое участие в съезде уже подтвердили делегации из всех регионов страны. На площадке тульского парка-отеля «Шахтер» соберутся около тысячи участников со всей России, в том числе 700 учителей физкультуры. Дмитрий Миляев сообщил, что правительство Тульской области совместно с Министерством спорта РФ формирует деловую, культурную и спортивную программу мероприятия. В парке-отеле «Шахтер» есть вся необходимая инфраструктура для проведения съезда и размещения его делегатов в комфортных условиях.
«Уверен, что данное мероприятие послужит новым этапом развития детско-юношеского спорта, поддержки учителей физкультуры, наставников. Съезд должен стать площадкой, на которой мы обсудим развитие физической культуры как школьного предмета и внедрение в школы модулей по различным видам спорта. Мы впервые проводим мероприятие такого масштаба для тех, кто отвечает за физическое здоровье наших школьников», — сообщил Сергей Кравцов в ходе заседания оргкомитета.
Михаил Дегтярев отметил, что на съезде соберутся учителя физкультуры, представители органов власти, общероссийских спортивных федераций, олимпийские чемпионы и профильные эксперты. Идея проведения съезда родилась на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре, ее поддержал Владимир Путин. Мероприятие станет важной площадкой по обмену опытом. Делегации из регионов представят свои лучшие практики, обсудят передовые предложения со спортивными федерациями и профессиональными спортсменами.