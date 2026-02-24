Губернатор Дмитрий Миляев рассказал о подготовке Тульской области к проведению первого Всероссийского съезда учителей физкультуры

Свое участие в съезде уже подтвердили делегации из всех регионов страны. На площадке тульского парка-отеля «Шахтер» соберутся около тысячи участников со всей России, в том числе 700 учителей физкультуры. Дмитрий Миляев сообщил, что правительство Тульской области совместно с Министерством спорта РФ формирует деловую, культурную и спортивную программу мероприятия. В парке-отеле «Шахтер» есть вся необходимая инфраструктура для проведения съезда и размещения его делегатов в комфортных условиях.