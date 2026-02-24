Трихолог Каминская рассказала, как определить начало облысения

Сезонное выпадение волос, длящееся не более двух-трех месяцев и не приводящее к видимому поредению, не является поводом для беспокойства. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, трихолог Екатерина Каминская.
По словам специалиста, если выпадение интенсивное, продолжается дольше трех месяцев или заметно истончение прядей и расширение проборов, необходимо обратиться к трихологу. Современная диагностика начинается с трихоскопии — компьютерного исследования кожи головы под увеличением, которое позволяет оценить состояние фолликулов и отличить телогеновое выпадение от других видов алопеции. Часто для выявления причин требуется также проверка гормонального фона и уровня витаминов.
При подтверждении патологии применяются методы терапии, направленные на укрепление фолликулов и улучшение микроциркуляции. Каминская отметила эффективность плазмотерапии с использованием обогащенной плазмы крови пациента. Альтернативой служит мезотерапия с витаминными коктейлями, а для усиления эффекта может применяться дарсонвализация — физиопроцедура, стимулирующая кровообращение и нормализующая работу сальных желез.
