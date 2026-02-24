Российские учёные научились предсказывать облысение за 10 лет до его появления

Специалисты доказали, что наследственность влияет на скорость выпадения волос в старости, но есть множество критериев, которые тоже оказывают влияние на этот процесс: образ жизни, стрессы, правильное питание, хронические заболевания. Учёные смогли объединить все показатели в одну программу, которая анализирует их в отношении конкретного человека и выдаёт прогноз на лысину.