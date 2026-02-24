В ростовском парке имени Октября починили качели после критики в соцсетях

В ростовском парке культуры имени Октября починили качели после критики в соцсетях. На размещенном в интернете видеоролике отец вешал их себе на шею, чтобы покатать ребенка. Управление культуры города отчиталось о ремонте аттракциона в своем телеграм-канале.
Уточняется, что новая детская площадка появилась в парке в 2024 году в рамках реализации инициативных проектов. Однако, по словам сотрудников, не все посетители бережно относятся к качелям и каруселям, из-за чего они выходят из строя.
21 февраля работники парка обнаружили поломку в качелях под названием «гнездо». Они демонтировали аттракцион в целях безопасности. Позже его починили и вернули на место. В настоящее время он готов к использованию.
