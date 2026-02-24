В Египте нашли неизвестный некрополь эпохи Великих пирамид

А ранее Life.ru писал, что турецкие археологи откопали под горой у деревни Телчекер древнюю керамику, возраст которой тянет на 5500−3000 лет до нашей эры. Профессор Фарук Кая, глава раскопок, пояснил: это время максимально близко к тому, когда, по библейской версии, жил сам Ной. Находка обещает рассказать, чем дышали люди на этих землях в эпоху халколита.