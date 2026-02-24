Школа авторов VK запускает интенсив «Азбука UGC» для блогеров с 17 марта

Ранее сообщалось, что с момента запуска VK Видео в сентябре 2023 года сервис был установлен на мобильные устройства и Smart TV более 100 миллионов раз. В декабре 2025 года месячная аудитория платформы составила 81,5 миллиона пользователей. В январе 2026 года среднесуточное число посетителей превысило 42 миллиона человек.