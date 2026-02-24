В Сочи изверг до полусмерти избил дворнягу за ночной лай

Собака по кличке Рэкс давно прибилась к домам на улице Фурманова. Собака уже старая, ей 17 лет, при этом совершенно безобидная и никогда не проявляет агрессию, рассказали жильцы. Всем двором они ухаживали за бедолагой: подкармливали и заботились. Но в доме появился новый сосед, его семья начала обижать дворнягу. 17 февраля мужчину разозлил её лай. Он накинулся на пса и начал запинывать его. Питомца еле удалось отбить от агрессора, после чего пострадавшего отправили в ветклинику.